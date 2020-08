Inter, per Tonali accordo in arrivo. Ma non solo: “In chiusura doppio colpo per Conte”

“Tonali ed Emerson Palmieri saranno i primi rinforzi per Conte dopo la decisione di non separarsi dall’Inter“. Apre così l’articolo di Tuttosport dedicato al mercato in entrata dell’Inter. Dopo la pace trovata con Antonio Conte, ora il club progetta le prime mosse per accontentare il tecnico e rendere l’organico a sua disposizione ancora più competitivo. Ecco quanto scrive il quotidiano torinese in merito alle due operazioni.

“Per il giovane centrocampista è pronto un contratto quinquennale da 2.5 milioni a stagione. E si avvicina l’accordo con il Brescia, nonostante l’inserimento del Milan. Per convincere Cellino l’Inter potrebbe alzare la cifra del prestito oneroso da versare subito alle Rondinelle, inizialmente fissata a 5 milioni. Possibile avvicinarsi a 10 con una parallela diminuzione della somma del riscatto da pagare entro il prossimo 30 giugno, intorno a 25 milioni (per un totale di 35).

Passi avanti anche per l’esterno italo-brasiliano del Chelsea. L’ex giocatore della Roma è sempre più in uscita dopo l’acquisto di Chilwell dal Leicester. Adesso i Blues, che avevano già puntato su Marcos Alonso come prima scelta sulla fascia mancina, devono per forza cedere Emerson Palmieri, giocatore che piace moltissimo a Conte. Questi sono i colpi più abbordabili per rinforzare la squadra che ha chiuso l’ultimo campionato al secondo posto e raggiunto la finale di Europa League”, conclude Tuttosport.