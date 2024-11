Dopo soli sei mesi dal suo arrivo alla Juventus, Douglas Luiz può lasciare i bianconeri già nel mercato di gennaio . Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "A fare da contraltare alle ultime indiscrezioni clamorose ci sono le difficoltà riscontrate dal brasiliano in questi primi mesi a Torino. Il feeling tra il giocatore e Thiago Motta non è mai nato, la fiducia del tecnico finora è stata limitata e il giocatore non è riuscito a trovare la strada per rientrare in corsa nel progetto. Tanto da rischiare di rimanere fuori anche sul lungo periodo della stagione. Nasce tutto da un approccio debole del calciatore in allenamento.

La Juve l’estate scorsa aveva scelto Douglas Luiz per la sua qualità, cogliendo l’opportunità di prenderlo dalla Premier League a costi vantaggiosi, dal momento che le esigenze di bilancio dell’Aston Villa proponevano un big dal valore di 50 milioni a un esborso cash inferiore alla metà (circa 22). I benefici aumentavano con la possibilità di mettere dentro il maxi affare dei giocatori che la Juve avrebbe rischiato di perdere a zero: nel piano iniziale Iling e McKennie, entrambi a scadenza nel 2025. Cosa può succedere a gennaio non è più un segreto, anche per via delle esigenze della Juve che deve fare mercato per mettere a posto difesa e attacco con un budget ridotto. Di fronte a offerte congrue, Douglas Luiz può partire: anche se lo scenario non sarebbe di facile struttura. Il prestito, infatti, consentirebbe al club di poter risparmiare l’ingaggio, ma non bastarebbe per recuperare risorse. Piuttosto, con l’aiuto dell’entourage del brasiliano (lo stesso di Zirkzee) si potrebbe provare a costruire la strada per uno scambio a pari condizioni con un altro giocatore che vuole cambiare aria a stagione in corso", si legge.