Dopo aver speso circa 50 milioni di euro tra cash e contropartite tecniche per portarlo in estate a Torino, la Juventus a gennaio potrebbe già separarsi da Douglas Luiz, rivelatosi in questi primi mesi di stagione un acquisto semplicemente sbagliato.