Prima conferenza stampa in casa Empoli per il nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi: ecco le sue parole su Sebastiano Esposito

Prima conferenza stampa in casa Empoli per il nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi. Ecco le sue parole su Sebastiano Esposito, in uscita dall'Inter: "Quella per Esposito è una trattativa che non si è arenata ma è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta”, ha detto.