Il ds del Livorno nella sede dell’Inter per chiedere informazioni su Colidio

Come vi abbiamo raccontato, attraverso le immagini dell’inviato di FCINTER1908.IT, nella sede dell’Inter è arrivato il direttore sportivo del Livorno, Vittorio Cozzella, accompagnato dall’agente Paolo Palermo. I due sono arrivati per allacciare rapporti con il club nerazzurro e per parlare di giovani. In particolare, come ha poi rivelato Skysport, il ds ha chiesto ai dirigenti interisti notizie su Facundo Colidio, argentino della Primavera nerazzurra, classe 2000, arrivato all’Inter dal Boca nel 2017.

(Fonte: SS24)