Inter, si raffredda Dumfries-Chelsea? “I Blues hanno trovato l’alternativa: costa 35 mln”

"C'è un "Piano B" al Chelsea per la corsia destra se l'affare Dumfries non dovesse andare in porto con l'Inter. Con Azpilicueta promesso sposo al Barcellona, il club inglese avrebbe individuato infatti in Walker-Peters l'alternativa all'esterno nerazzurro. Il giocatore è valutato intorno ai 30-35 milioni di euro", spiega infatti Sport Mediaset.