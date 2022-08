Dumfries sacrificato? Sport Mediaset: “L’Inter valuta due potenziali sostituti”

Manca meno di un mese alla fine del mercato ma continuano a rincorrersi voci di un possibile addio di Dumfries. L'esterno olandese piace in Premier e l'Inter starebbe pensando ad alcune alternative:

"Il futuro di Skriniar e Dumfries è ancora incerto e anche se Inzaghi li vuole trattenere a tutti i ciosti, la società farà le sue valutazione nel momento in cui arriverà l'offerta giusta. Tra i due, il più vicino a un possibile addio sembra essere l'esterno olandese e per questo si stanno ipotizzando dei possibili sostituti. Due le alternative: Alvaro Odriozola del Real Madrid (reduce da una stagione con la Fiorentina), che potrebbe ssere nuovamente ceduto in prestito, e l'ex Atalanta Timothy Castagne, oggi al Leicester", spiega Sport Mediaset.