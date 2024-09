Denzel Dumfries e l'Inter hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028 dell'esterno olandese. Un'intesa che soddisfa tutti. Anche il calciatore, che non ha mai fatto mistero di voler giocare in Premier in futuro, ma che oggi resta più che volentieri a Milano:

"Dalle ipotesi, ai fatti. Col presente che ufficializzerà la prosecuzione di un rapporto lavorativo in cui tutte le parti possono comunque ritenersi contente dell’accordo trovato. Dal canto suo Dumfries, nonostante non abbia fatto mai mistero del volersi trasferire un giorno Oltremanica, resterà felicemente a Milano, in una città dove si trova benissimo e in una squadra che ha sempre creduto in lui, anche quando le cose non andavano benissimo. Dumfries infatti, nel suo primo anno all’Inter, complice anche l’intervento improvvido su Alex Sandro contro la Juventus all’ultimo minuto di gioco che aveva causato il rigore e il successivo pareggio bianconero, non aveva sicuramente iniziato nel migliore dei modi l’avventura italiana".