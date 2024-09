Una settimana di soli allenamenti, senza partite o altri impegni, di certo non può aver fatto male a Lautaro Martinez, pronto e carico per Udine

Una settimana di soli allenamenti, senza partite o altri impegni, di certo non può aver fatto male a Lautaro Martinez, che ha tutte le intenzioni, dopo un inizio di stagione non indimenticabile, di sbloccarsi e tornare a essere decisivo per l'Inter. Inzaghi, infatti, come riferisce il Corriere dello Sport, gli darà ancora fiducia a Udine, anche in questi giorni aveva accarezzato l'idea di lasciarlo in panchina: