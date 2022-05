TS – Il futuro di Dumfries dipende anche da Perisic. “Inzaghi vorrebbe…”

Ieri è andato in scena l'incontro tra gli agenti di Perisic e l'Inter. Un meeting positivo che potrebbe cambiare gli scenari sul mercato

Ieri è andato in scena l'incontro tra gli agenti di Perisic e l'Inter. Un incontro che ha visto il club nerazzurro alzare la posta in palio da 4,5 mln a 4,8 più bonus fino ad un massimo di 5,5. "Di fatto, l’Inter ha messo sul piatto di Perisic lo stesso ingaggio che il giocatore ha percepito nelle ultime annate. Il croato, che partiva da una richiesta di 6 milioni, ha ascoltato e si è preso qualche giorno per dare una risposta all’Inter", spiega Tuttosport.