Denzel Dumfries è tornato in Italia : l'esterno olandese ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme a Stefan de Vrij dopo gli impegni con la Nazionale, e a breve si unirà nuovamente al resto del gruppo. Ma le buone notizie per l'Inter non sono finite qui: la trattativa per il rinnovo del contratto dell'ex PSV Eindhoven è arrivata alle battute finali, e la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta.

Rinnovo, cifre e dettagli

Il Corriere dello Sport fa il punto sul prolungamento del contratto dell'esterno olandese: "Ieri Denzel Dumfries, assieme al connazionale Stefan De Vrij, è rientrato in Italia svolgendo il primo allenamento in palestra e - non un dettaglio - per firmare a breve il rinnovo con l'Inter. Ad inizio settimana è previsto un incontro con l'entourage dell'olandese e tutto lascia presagire che il rapporto sarà prolungato fino al 2028 con un nuovo ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. La possibilità di una cessione è andata man mano sfumando anche a causa della mancanza di offerte concrete sul tavolo di Marotta. Ora l'intesa è ad un passo: firma e rinnovo per la felicità delle parti in causa".