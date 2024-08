L'Inter ritrova Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. I due olandesi sono infatti arrivati stamattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso la prossima stagione, dopo aver disputato gli ultimi Europei con la nazionale.

Sia Dumfries sia De Vrij sono subito scesi in campo per allenarsi, come testimoniato anche dalle foto pubblicate dal club nerazzurro sui social.