Inter, è Dumfries il sacrificabile? “Nessuna offerta ma due big ci provano: il prezzo”

Denzel Dumfries è stato protagonista di una grande stagione con l'Inter. Dopo qualche settimana di ambientamento, l'olandese è stato un fattore con tanti gol e assist, oltre che ad una spinta costante lungo la fascia destra. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dall'Inter. "L'olandese infatti, arrivato ad agosto 2021 proprio per sostituire Hakimi, potrebbe anche lui lasciare Milano dopo una sola stagione. Ancora nessuna offerta ufficiale ma diversi interessamenti, sia dalla Premier League (in particolare il Manchester United) che dalla Germania, con il Bayern Monaco sulle tracce dell'esterno nerazzurro. Acquistato per 12,5 milioni più bonus, in via della Liberazione considereranno offerte a partire dai 40 milioni di euro", spiega calciomercato.com.