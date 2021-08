Pedullà: “Dumfries, l’Inter a costo di incatenarsi: è andato così l’affare”

L'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia svela importanti dettagli sull'arrivo dell'olandese

Denzel Dumfries quando ha saputo dell’interesse dell’Inter non ha più avuto dubbi. Ha aspettato i nerazzurri, declinando diverse proposte, e ora è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore interista. Importanti dettagli sulla trattativa li ha svelati Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: “La strategia di Denzel è stata un successo. Già, perché Dumfries - da tempo ai ferri corti con il PSV- si era messo in testa una bella idea: l’Inter a costo di incatenarsi. Il desiderio forte di restare alla finestra, gustarsi il panorama, senza la fretta che i suoi 25 anni gli hanno imposto di cancellare immediatamente. Dumfries voleva solo l’Inter, l’ha ottenuta: ha atteso che i nerazzurri sbrigassero un paio di pratiche decisive (per esempio la dolorosa cessione di Lukaku) e adesso sta per raccogliere i frutti di tanta pazienza”, si legge.