Pedullà – Inter, 3 offerte per Dumfries: arriva via libera e attesa per visite

L'esterno olandese è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra: salvo sorprese sarà lui l'erede di Hakimi

Denzel Dumfries all’Inter, ormai ci siamo. L’esterno olandese è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, Simone Inzaghi ha scelto lui come erede di Hakimi e la società è al lavoro per accontentare l’allenatore. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, l’Inter ha presentato tre offerte per Dumfries e il PSV è pronto a dare il via libera. Il giocatore freme, si tratta di un’operazione a titolo definitivo forse sotto i 15 milioni di euro. L’Inter lo vuole e aspetta per le visite mediche.