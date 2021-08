Gazzetta svela: “Dumfries un piccolo Hakimi: fisico, corsa, assist e non solo”

Il sito della rosea parla delle caratteristiche del nuovo esterno destro nerazzurro, atteso in serata a Milano

“ Dumfries è un piccolo Hakimi” . Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che parla molto positivamente dell’esterno olandese, atteso in serata a Milano per diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Così il sito della rosea sul colpo Dumfries per i nerazzurri dopo la cessione di Hakimi al PSG: “Dumfries è un piccolo Hakimi: fisicità, facilità di corsa, predisposizione agli assist, le belle combinazioni con il suo amico Depay quando l’Olanda decide - con profitto - di passare velocemente dalla quarta alla sesta marcia. Ha scoperto Eindhoven e il PSV nell’estate del 2018, quando lo prelevarono dal Heerenveen per poco meno di 6 milioni, praticamente un grande affare. In un paio di anni ha scalato le classifiche, ha guadagnato la fiducia di tutti, ha conquistato anche una fascia di capitano, insomma un successo autentico. L’Heerenveen lo aveva pagato meno di un milione, ne ha incassati circa cinque in più, non immaginando che poi ci sarebbe stato un bel salto dal punto di vista dell’asticella. Ulteriore conferma che i giovani ragazzi olandesi crescono, il talento è innato, e poi diventano protagonisti”, si legge.