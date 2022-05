Juventus, Dybala salta la trasferta di Firenze. Ma Paulo lunedì sarà a San Siro…

Paulo Dybala non prenderà parte alla trasferta della Juventus di domenica allo stadio Franchi contro la Fiorentina

Con una decisione presa di comune accordo con la società e con l'allenatore Massimiliano Allegri, Paulo Dybala non prenderà parte alla trasferta della Juventus di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Lo riporta gianlucadimarzio.com. L'ultima immagine con la maglia bianconera addosso dell'argentino, accostato all'Inter, resterà dunque quella allo Stadium in lacrime dopo la partita contro la Lazio. Come riferisce la testata, però, Dybala lunedì sarà a San Siro: