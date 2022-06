SM – Dybala, tre no per l’Inter. Ma Sanchez chiede molto. Bremer, c’è la carta giusta

Il club nerazzurro lavora per rinforzare la rosa di Inzaghi e l'argentino resta il primo obiettivo: va di pari passo con l'abbassamento del monte ingaggi

Eva A. Provenzano

Mkhitaryan firmerà a inizio della prossima settimana con Handanovic che rinnoverà per un altro anno. Il giocatore armeno ha ringraziato la Roma ma ha scelto il progetto nerazzurro per poter giocare in CL oltre ad aver sottoscritto un biennale a 4 mln a stagione con opzione per altri due che sono stati decisivi per convincerlo nonostante il pressing di Mourinho.

A Inzaghi piace perché è un'alternativa valida e ha detto subito sì a Marotta e Ausilio. I dirigenti nerazzurri - spiega SportMediaset- sono al lavoro per abbassare il monte ingaggi. Via Vidal e Sanchez per risanare e poi l'assalto a Dybala che sta aspettando il club nerazzurro. Per questo l'argentino avrebbe detto no al Dortmund, Newcastle e al Siviglia. Ma potrebbe stancarsi dell'attesa, sottolinea il tg di Italia 1.

Il nodo è proprio quello dell'ingaggio dell'attaccante cileno. Guadagna in nerazzurro 7.5 mln e vuole arrivare ad una cifra simile per la buonuscita oltre a trovare una squadra che lo soddisfi. Per Bremer Cairo alza la posta in palio dato che anche il Milan si è iscritto alla corsa al giocatore oltre al Tottenham. Pinamonti come contrapartita potrebbe essere la soluzione giusta. Piace anche a Lazio a Fiorentina.

(Fonte: SM)