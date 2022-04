SM – Dybala, Marotta e Antun in contatto. Non c’è fretta ma la porta all’Inter è aperta

L'argentino chiuderà con la Juve a fine anno: l'ad nerazzurro e il suo agente lavorano ad un possibile trasferimento a Milano

Eva A. Provenzano

Da quando la Juventus ha annunciato che Dybala non fa più parte dei suoi progetti non passa giorno che l'argentino non venga accostato all'Inter. Marotta, al di là delle dichiarazioni ufficiali, secondo diverse fonti avrebbe contatti continui con l'agente dell'attaccante, Antun.

"L'amministratore delegato dell'Inter ha manifestato l'interesse per l'argentino, il procuratore del 10 bianconero ha chiarito che non solo non c'è alcuna preclusione da parte del suo assistito ma che, anzi, quella interista è una destinazione gradita", assicura SportMediaset.

Per portare avanti l'operazione la società nerazzurra dovrebbe comunque liberarsi di ingaggi pesanti come ad esempio quelli di Sanchez e Vidal. Per lo stipendio, non dovrebbe andare oltre un'offerta di ingaggio di 7-7.5 mln e mezzo. Il giocatore per ora avrebbe solo ricevuto chiamate dalla Spagna ma l'Inter potrebbe stuzzicarlo, specie se lo mettesse al centro del progetto. "Né l'Inter né l'entourage dell'argentino hanno particolare fretta. I contatti ci sono dunque stati e nuovi ne verranno. L'operazione non è facile ma entrambe le parti, questo l'aspetto più importante, ci lavorano", assicurano dal sito sportivo.

(Fonte: SM)