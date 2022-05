Inter, Dybala convince tutti: da Zhang a Inzaghi, passando per Marotta. E Zanetti…

L’Inter ha sciolto le riserve su Dybala. Marotta è il primo sponsor del colpo, ma ormai sono tutti convinti in Viale della Liberazione

L’Inter ha sciolto le riserve su Paulo Dybala . Beppe Marotta è il primo sponsor del colpo argentino, ma non l’unico, anzi. Tutti convinti in Viale della Liberazione: è il rinforzo giusto per lo scudetto. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “ Paulo piace proprio a tutti, dal presidente Zhang a Simone Inzaghi, passando per Marotta (suo primo fan dai tempi della Juve), Ausilio e Baccin, per chiudere con il vicepresidente Zanetti, che se l’è coccolato lunedì sera nella pancia del Meazza , a margine della partita di solidarietà organizzata da Samuel Eto’o.

Dybala è lusingato dalla corte nerazzurra e non ha alcuna fretta di definire il suo futuro a stretto giro. Ovviamente aspetterà notizie e continuerà a guardarsi intorno, in attesa che arrivi la proposta ufficiale dal club nerazzurro. Ora è concentrato sulla nazionale e sui prossimi prestigiosi impegni contro Italia e Brasile, poi, prima di andare in vacanza, farà il punto definitivo con gli agenti, che continueranno a mantenersi in contatto con l’Inter, che conta di sistemare le altre situazioni che frenano l’affondo per la Joya. Nel frattempo, magari Paulo avrà avuto modo di parlare con Lautaro del prossimo futuro, degli obiettivi che i due potrebbe inseguire e provare a centrare insieme a Milano, e non soltanto con la maglia della Seleccion”, si legge.