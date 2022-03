Dybala-Juve, paralisi dietro l’angolo: “Sorta di corto circuito e in estate…”

Il futuro di Paulo Dybala è tutto da scrivere. Nessuna novità sul fronte Juventus, con l’Inter che osserva con grande attenzione la situazione

“Il tempo stringe e i verdetti ormai non si possono più rinviare. Ne sanno qualcosa la Juve e Paulo Dybala, condannati a dirsi presto la verità su quel rinnovo ormai sempre più improbabile. Una verità amara, per molti versi dolorosa. Per la Joya le carte ormai sono scoperte da tempo. I rinvii dei mesi scorsi hanno prodotto una sorta di corto circuito. Il club ha cristallizzato la sua offerta: un triennale con il tetto-Vlahovic, cioè 7 milioni netti. E l’argentino, invece, si aspetta un quinquennale ben più ricco. La paralisi è dietro l’angolo. Il futuro è tutto da scoprire. E se non arriva un’offerta superiore il giocatore aspetta l’estate per il clamoroso cambio di casacca?”, si legge.