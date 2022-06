CM – Inter, derby per Dybala? “Pazza idea per il Milan: le condizioni”

Derby di mercato in vista per Paulo Dybala? L’Inter lavora da settimane al colpo, ma negli ultimi giorni anche il Milan ci sta ragionando

Derby di mercato in vista per Paulo Dybala? L’Inter lavora da settimane al colpo, ma negli ultimi giorni anche il Milan ci sta ragionando. Lo svela Calciomercato.com, che entra nel dettaglio della situazione: “Il Milan sta osservando con grande attenzione gli sviluppi intorno a Paulo Dybala. I contatti erano iniziati un paio di settimane fa per sondare la disponibilità dell’argentino e verificare i parametri di una eventuale operazione. La Joya é una pazza idea soprattutto della proprietà del club rossonero. Perché ha tutte le caratteristiche per accendere l’entusiasmo: classe, voglia di rivalsa nei confronti di chi gli ha voltato le spalle. E potrebbe arrivare anche a costi tutto sommato accessibili. L’Inter ci sta lavorando da settimane ma non ha ancora chiuso e ora può prestare il fianco alle concorrenti.