TyC Sports – Inter, Dybala a un passo dalla firma. Decisa la durata del contratto

Paulo Dybala è sempre più vicino all’Inter. Parti costantemente al lavoro per arrivare alla chiusura dell’accordo nel minor tempo possibile e dall’Argentina giungono importanti notizie sulla Joya e i nerazzurri.

Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports che per primo ha annunciato il mancato rinnovo di Dybala con la Juve e lo ha accostato all’Inter, ha dato aggiornamenti sulla situazione su Twitter: “Paulo Dybala si avvicina alla firma con l’Inter. Sono in fase conclusiva le trattative tra la dirigenza nerazzurra e l’agente, per un contratto di 4 anni. L'Inter ne voleva 3 e il giocatore 5 e si è raggiunto un compromesso", si legge.