Dybala, in tanti si informano: “Inter molto interessata, a chi dà l’affare per fatto…”

Ecco gli aggiornamenti sul futuro di Dybala in chiave Inter. Domani l'argentino giocherà l'ultima gara casalinga con la maglia della Juve

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così a The Here We Go Podcast (ITA) del futuro di Paulo Dybala: “Si dava l’affare fatto una settimana per l’Inter, si è parlato di Borussia Dortmund settimana scorsa, ora di Roma. È normale che tante squadre si informino per Dybala. L’Inter è sicuramente molto interessata, ma ancora non ha fatto un’offerta per stringersi la mano con Paulo. Resta attenta alla situazione, questo di sicuro. Come detto, nulla di fatto. Oggi tra Dybala e altri club non c’è alcun tipo di accordo”.