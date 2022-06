SM – Dybala-Inter, l’affare si complica: l’agente contatta l’Atletico. E Sanchez…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la strada che porterebbe Dybala all'Inter appare in salita. C'è qualche margine di rischio anche perché Antun, agente dell'argentino, ha contattato in mattinata l'Atletico Madrid per capire se i Colchoneros possono rientrare in corsa per l'ex Juventus. L'offerta dei nerazzurri non cambia (5 mln all'anno più uno di bonus) ma, in ogni caso, l'Inter non può chiudere per Dybala senza l'uscita di Sanchez.