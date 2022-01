Futuro Dybala, Inter alla finestra: “Quest’azione può provocare un corto circuito”

La dirigenza dell'Inter è alla finestra per Paulo Dybala: valutazioni in corso soprattutto sui costi della possibile operazione

La dirigenza dell'Inter è alla finestra per Paulo Dybala, in scadenza di contratto al 30 giugno con la Juventus. Valutazioni in corso soprattutto sui costi della possibile operazione. Con la consapevolezza che i rumors non faranno piacere a Torino, anzi. Ne parla così Calciomercato.com: "L’Inter per Dybala è tiepida, è alla finestra e sposta la tenda per farsi notare, perché anche una manovra di disturbo, in queste occasioni, può provocare un corto circuito", si legge.