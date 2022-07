Repubblica – Dybala, sarà Inter se partiranno questi due giocatori. Ora Roma in pole

“Il futuro di Paulo Dybala si sbloccherà a breve. L'ex numero dieci della Juventus aspetta sempre l'Inter, ma il club nerazzurro prima deve cedere Edin Dzeko e Alexis Sanchez. La Roma è la squadra che in questo momento è in pole per il 28enne argentino. Josè Mourinho insiste con la società per avere subito la Joya e il club giallorosso potrebbe anche anticipare il colpo di mercato in attesa di vendere Zaniolo alla Juventus, ma comunque alla Roma serve far cassa prima di alzare l'offerta per Dybala. Mourinho pressa, il campionato si avvicina e la sua squadra è ancora incompleta. La palla passa alla proprietà che farà di tutto per accontentare il proprio allenatore”, si legge.