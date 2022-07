CdS – Dybala, Inter ormai fuori gioco. Napoli sullo sfondo, Paulo aspetta la Roma

“José Mourinho legge A Bola, anche l’autorevole quotidiano sportivo portoghese è sicuro che Dybala ha solo la Roma, l’argentino vuole decidere in fretta e aspetta una proposta concreta dal club giallorosso. Ha superato le perplessità di andare in un club che non gioca la Champions, perché l’ambizione di Mourinho è una garanzia. L’offerta ancora non è arrivata, Tiago Pinto deve avere il via libera da Friedkin, anche se i contatti sono stati riavviati. La Roma per il momento non ha fatto cifre, ma sta preparando un’offerta che possa portare Dybala a guadagnare almeno quanto i due top player giallorossi, Abraham e Pellegrini. Basteranno? Potrà accontentarsi l’argentino? I tifosi giallorossi sono pronti ad accoglierlo con un entusiasmo che non si vede da anni.

L’Inter ormai è fuori gioco, solo Marotta era entusiasta di fare questa operazione, ma Inzaghi non ha mai visto la Joya nei suoi piani e lo stesso Ausilio non era convinto. Dopo aver riportato a San Siro Lukaku i nerrazzurri sono a posto in attacco, Dzeko e Correa non si muoveranno da Milano e andranno a completare un pacchetto offensivo di straordinario valore, dove i titolari saranno Lautaro e Lukaku. Il Napoli resta sullo sfondo, De Laurentiis ci prova, ma è difficile portare Dybala al Maradona per la questione dei diritti d’immagine. Dybala non ha intenzione di cederli e Dela dovrebbe fare un’eccezione unica nella sua presidenza, lasciarli al giocatore. Ma dopo aver risparmiato l’ingaggio di Koulibaly, finito al Chelsea, il Napoli potrebbe arrivare ai sei milioni d’ingaggio per prendere un giocatore che riporterebbe entusiasmo nella tifoseria. Il Milan non sembra mai essere stato davvero in corsa, anche in virtù delle elevate richieste sull'ingaggio, mentre le operazioni estere non convincono il giocatore”, si legge.