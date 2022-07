Repubblica – Dybala-Inter: ecco i maggiori indiziati a far spazio alla Joya

“Dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, che martedì hanno preceduto la conferenza di Inzaghi, sono ancora i temi di mercato a occupare i discorsi dei tifosi interisti. E in particolare la questione Dybala, di cui l’ad nerazzurro ha detto: «Rappresenta e rappresentava un’opportunità, ma siamo assolutamente a posto nel settore offensivo. Resta il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto». Perché la Joya possa arrivare alla Pinetina è necessario che prima partano un paio di giocatori. I maggiori indiziati sono Sanchez e Correa, per cui però non sono arrivate offerte consistenti. Se all’Inter non si libererà spazio Dybala, il cui sogno sarebbe giocare in Spagna, potrebbe cedere alla corte di Milan o Roma. Per quanto riguarda la difesa, l’intenzione dell’Inter è sostituire Skriniar, molto probabilmente destinato al Psg, con Bremer”, si legge.