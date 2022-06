TS – Dybala-Inter, affare impostato. “Ma bisogna limare alcuni dettagli”

Dopo l'incontro di mercoledì in sede all'Inter, si attende la risposta: l'arrivo dell'agente di Paulo Dybala in Viale della Liberazione ha acceso l'entusiasmo dei tifosi ma ora l'argentino deve sciogliere i dubbi sul suo futuro. "Il procuratore della Joya, tornato a Torino, scelta come campo base per questi giorni italiani, ha preso nota della proposta (quadriennale da 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7) ma, soprattutto, ha fatto notare al giocatore che questa è attualmente l’unica offerta concreta che ha in mano dopo il divorzio dalla Juve. Un (altro) buon motivo in più per convolare a nozze con il club nerazzurro", spiega Tuttosport che conferma come ci sia ancora da trattare su bonus e commissioni ma l'affare è ben impostato.