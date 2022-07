SM – Dybala, è derby. “Il Milan ci prova ma Paulo aspetta ancora l’Inter”

Paulo Dybala ad un bivio: Inter o Milan. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è al momento una corsa a due per l'argentino. "Nell'Inter Dybala non ha il posto da titolare assicurato", commenta il tg di Mediaset che evidenzia come un eventuale 3-4-1-2 con Dybala alle spalle di Lukaku e Lautaro possa rompere equilibri, soprattutto sbilanciando l'assetto della squadra, tenuto conto del fatto che Inzaghi, in 7 anni da allenatore, non ha mai cambiato modulo.