Dybala preferisce l’Inter a tutte per due motivi. “Ci sono due dettagli da chiarire”

Paulo Dybala verso l'Inter: l'argentino, al momento, mette i nerazzurri in cima alla lista delle preferenze

Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al contatto tra Inter e Dybala, sempre più vicini all'accordo. Dopo l'incontro a Villa Bellini, l'Inter ribadisce la proposta di quattro anni con un ingaggio da top ma non oltre i 6 mln di euro (la base è di 5,5 con bonus). "Dybala ha fatto capire di gradire la destinazione e di preferirla ad altre soluzioni, come quella della Roma o ipotesi estere. Anche in Argentina, Tyc Sports, spiega come Dybala abbia dato la sua preferenza ai colori nerazzurri. Poter disputare la Champions e soprattutto concorrere per lo scudetto contro Milan e la stessa Juventus, dimostrando di essere ancora un giocatore decisivo, sono le molle che stanno spingendo Dybala a dire sì", conferma poi Tuttosport.