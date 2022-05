Dybala, gradimento totale all’Inter: “Smentite club di facciata, la sensazione è che…”

Paulo Dybala aspetta l'Inter e gradisce la destinazione. Ecco le ultimissime sulla trattativa in corso per l'argentino

Paulo Dybala aspetta l'Inter . L'argentino gradisce la destinazione nerazzurra e ora attende le mosse del club nerazzurro, con Beppe Marotta in prima fila per il colpo (è un suo grandissimo estimatore). Ecco le ultimissime sulla trattativa da Fabrizio Biasin.

"Dybala? C’è un contatto in corso, le smentite sono di facciata. Dybala verrebbe volentieri all’Inter, ancora non hanno parlato di cifre. Marotta è molto interessato, bisogna trovare l’incastro economico. La sensazione è che si possa scaldare la situazione. Tutto dipende sempre dalla richiesta di Dybala. Le cifre sono lontane da quelle che chiedeva un anno fa, deve comunque accontentarsi. Si sta scaldando la cosa, non è tutto fatto, ma si scalda. L’Inter a breve dovrebbe muovere le sue pedine e Dybala aspetta l’Inter. Ci sono buone possibilità, non posso ancora dire che è fatta", le sue parole al canale Twitch di Calciomercato.it.