Dybala, trattativa complessa con la Juve: “E dopo l’arrivo di Vlahovic…”

Quale futuro per Paulo Dybala? In scadenza di contratto con la Juventus, è nel mirino anche dell'Inter per l'estate

Quale futuro per Paulo Dybala? Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ne ha parlato così a The Here We Go Podcast (ITA): “Dybala, che succede? Dovranno sedersi di nuovo al tavolo a ritrattare, ma non sarà facile. La Juve non ha rinnovato diversi contratti tra cui il suo perché il club aveva pronto l’investimento per Vlahovic. Trattare con Dybala non sarà scontato, lui ha sempre mostrato grande amore per la Juve, ma la situazione è chiara e non sarà facile”.