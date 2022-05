Biasin: “Dybala o Lukaku? L’Inter non ha tutta questa ansia sui due perché…”

Il club nerazzurro ha messo in standby l'argentino per capire i margini di manovra per il ritorno del belga a Milano

Eva A. Provenzano

Inter, Lukaku si e Dybala no? O viceversa. In queste ore i nomi dei due attaccanti vengono accostati ai colori nerazzurri ma l'arrivo dell'uno esclude l'altro. E pare che, in attesa di capire se ci sono margini di manovra sul belga, che la società avrebbe un attimo messo in standby i discorsi con l'argentino.

Fabrizio Biasin, nel lanciare un sondaggio dedicato ai suoi follower, parla proprio dei due attaccanti. "Il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve praticamente un miracolo, il secondo deve accettare 7 milioni di ingaggio o niente)", ha spiegato il giornalista. Che poi ha chiesto ai tifosi di scegliere tra i due e ha scelto il ritorno del belga come opzione migliore "perché un 9 serve di più".