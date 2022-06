Dybala, Lukaku e la volontà di Inzaghi: “Così è cambiata la gerarchia degli acquisti”

“Questo Lukaku svolazzante di nuovo nei cieli nerazzurri ha avuto l’effetto immediato di togliere dal centro del palcoscenico la Joya. La gerarchia degli acquisti pareva chiara all’inizio: Paulo primo e il resto a seguire. Ma poi il belga è diventato il target numero uno, su precisa indicazione di Inzaghi, entusiasta all’idea di allenare Romelu sul serio dopo l’antipasto della scorsa estate. Non che Simone non sia elettrizzato dal sinistro della Joya, ma il centravantone è proprio ciò che gli è mancato nella corsa scudetto. L’ordine degli addendi è così cambiato, ma non lo scenario di fondo: l’Inter vuole arruolare Paulo per alzare il tasso tecnico del reparto e cavalcare la sua voglia di rivincita dopo la cacciata bianconera”, si legge.