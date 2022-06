CorSera – Dybala-Lukaku-Lautaro all’Inter? A oggi è questa la situazione

È possibile vedere giocare assieme Dybala, Lukaku e Lautaro? È la domanda che si fanno in queste ore tifosi dell’Inter e non solo. La risposta a chiarire la situazione arriva dal Corriere della Sera: “Considerata la situazione attuale dell’Inter, è molto difficile poterli vedere tutti insieme a San Siro. Se Lautaro non ha intenzione di andarsene da Milano, la vera partita si gioca tra Dybala e Lukaku: i due hanno ingaggi considerevoli e sono piste che richiederebbero all’Inter uno sforzo importante. Uno sforzo difficilmente sostenibile senza cessioni eccellenti”, si legge.