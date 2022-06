Inter, stop Dybala? Il Messaggero: “No, Marotta vuole chiudere. E c’è anche la data”

Oggi Il Messaggero fa il punto sulle trattative di mercato in casa Inter e, in particolare, sull'interesse nerazzurro per Dybala

Marco Macca

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sulle trattative di mercato in casa Inter e, in particolare, sull'interesse dei nerazzurri per Paulo Dybala. Scrive il quotidiano:

"Scambio di documenti per Lukaku, domani le visite mentre l’Inter aspetta la nuova offerta del Psg per Skriniar (70milioni) e sul difensore c’è forte anche il Chelsea. Bremer (incontro nei prossimi giorni con gli agenti) e Milenkovic i nomi caldi per sostituirlo. Dybala è in stand by ma Marotta vuole chiudere entro il raduno del 6 luglio".

(Fonte: Il Messaggero)