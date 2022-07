CM su Dybala: “Aspetta l’Inter ma Marotta ha le mani legate. Milan? Elliott e RedBird…”

Da ieri ufficialmente Paulo Dybala è svincolato. L'argentino aspetta di conoscere il suo futuro ma, al momento, l'opzione Inter sembra quella più accreditata. Non è da escludere, però, l'inserimento del Milan. "Il club rossonero sta annusando la possibilità di mettere a segno un grande colpo, sfruttando la fase di stallo nella trattativa tra l’ex Juve el’Inter: Marotta ha le mani legate per colpa del mercato in uscita. Elliott e RedBird spingono per questa soluzione perché Paulo è ancora abbastanza giovane e ha una dimensione internazionale tanto da poter attirare anche nuovi sponsor. Meno convinto, a oggi, Maldini che preferirebbe ( nonostante il gradimento) fare altri tipi di investimenti", spiega calciomercato.com.