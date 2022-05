Dybala, Marotta si è esposto. “Mossa anche strategica: la situazione”

L'Inter, però, ha confermato la volontà di mettere sul tavolo un contratto di tre anni a 7 mln annui, bonus compresi

Ieri Beppe Marotta, presente ad un evento per la Fondazione Cardinaletti, si è esposto per la prima volta in merito a Paulo Dybala. Una dichiarazione importante che conferma come l'Inter sia interessata all'argentino.

"E’ stata la prima volta che l’ad nerazzurro si è esposto in questo modo sul conto di Dybala. E chissà che dietro questa scelta, ci sia pure una forma di strategia. Finora, infatti, era stato sempre un detto e un non detto. Anche prima che cominciasse l’evento di ieri, intercettato dai cronisti, era stato piuttosto vago. Per di più la domanda non era sulla “Joya” ma anche su Lukaku", conferma il Corriere dello Sport che poi ribadisce: "In ogni caso, il dogma è sempre il solito: «Siamo già proiettati al futuro, nel quale dovremo coniugare la sostenibilità alla competitività». Ecco perché servono incastri e «creatività». Dybala, ad esempio, è un’opportunità in quando svincolato. Oltre alle commissioni, non prevede costi per il cartellino. Il suo ingaggio, però, deve essere inserito nella prima fascia del club. Significa, evidentemente, che prima occorre fargli spazio", analizza il CorSport, evidenziando come sia necessario l'addio di Sanchez.