Dybala si allena da solo in attesa del futuro: Materazzi lo chiama all’Inter così

In attesa di trovare una sistemazione, Paulo Dybala continua ad allenarsi in solitaria. Nella sua casa, con alle sue spalle la bandiera dell'Argentina. Nonostante si siano sparse voci di un raffreddamento dell'interesse dell'Inter, la pista era viva, eccome. E l'ultimo commento di Marco Materazzi alla foto dell'argentino è pronto a incendiare il popolo nerazzurro. Sono bastati due cuori (uno nero e l'altro azzurro, appunto), per infiammare la piazza, che ora torna a sognare.