Dybala, il Napoli ci prova davvero. “L’Inter? Al momento resta alla finestra”

"De Laurentiis ci sta provando in maniera concreta: Dybala potrebbe essere la mossa vincente per infiammare la piazza napoletana, il cui entusiasmo recentemente era un po' scemato tra cessioni importanti e obiettivi sfumati troppe volte. Ci sono stati dei primi colloqui tra il Napoli e l'entourage del giocatore. Inizialmente per sondare il terreno e la disponibilità per i partenopei nell'intraprendere determinati discorsi", spiega il portale di mercato. L'Inter, in ogni caso, resta in vantaggio: "L'Inter resta alla porta, ma dovrà prima cedere qualcuno lì davanti. Anche per questo il Napoli è in vantaggio e il colpo Dybala è molto più che una semplice suggestione", la chiosa di calciomercato.com.