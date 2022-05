Dybala, ecco l’offerta dell’Inter. “Paulo fortemente tentato. E Marotta aspetta che…”

Paulo Dybala è sempre più vicino all'Inter: i nerazzurri credono nel colpo a zero anche perché l'argentino non ha offerte irrinunciabili

"La prima partita da ex juventino l'ha giocata ieri sera a San Siro, che con ogni probabilità sarà il suo stadio. Perché Totti continua a corteggiarlo e lo spinge verso la Roma, ma la tentazione di raggiungere all'Inter il suo ex ad, Beppe Marotta, è forte. Anzi, pare sempre più forte". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla possibilità che Paulo Dybala diventi un nuovo giocatore dell'Inter. L'argentino non ha in mano altre offerte irrinunciabili dall'estero e, per questo, l'Inter crede di poter chiudere il colpo.