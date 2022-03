Dybala, la Juve prende tempo: cifre e dettagli dell’offerta al ribasso pronta

Paulo Dybala è infastidito per l’ennesimo rinvio di ieri deciso dalla Juve. E l'Inter osserva con grande attenzione la situazione

Paulo Dybala è infastidito per l’ennesimo rinvio di ieri. Era tutto pronto per il summit sul rinnovo di contratto, ma la Juventus ha rimandato l’appuntamento al post-Villarreal, verosimilmente durante la sosta. La Gazzetta dello Sport svela cifre e dettagli dell’offerta che verrà presentata dai bianconeri: “L’incontro sarebbe stata l’occasione per scoprire le carte, invece la Juventus ha scelto di prendere ancora tempo, forse per calibrare meglio un’offerta che sarà sicuramente al ribasso rispetto alla precedente, difficilmente superiore ai 7 milioni di euro (lo stipendio di Vlahovic, che per il club ora è il tetto massimo), e per 3 anni invece che 4”, si legge. In questo scenario, l'Inter osserva con grande attenzione la situazione.