Padovan: “Dybala? Funzionale per l’Inter. Ma il Milan ci farà un pensierino”

Il giornalista ha detto la sua sul mancato rinnovo dell'argentino con la Juventus e si è soffermato anche sul suo futuro

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha detto la sua sul mancato rinnovo di Dybala con la Juventus.«Non mi ha sorpreso la decisione, forse i modi si. Ma era nell'aria da tempo. Da dicembre quando si parlava di firma ma poi non si è firmato. Il procuratore non era abilitato alla FIFA, altre scuse burocratiche. E poi altre ragioni che dette da Arrivabeneogni volta allontanavano sempre di più l'argentino dal rinnovo. Nell'ultimo incontro non gli è stato offerto niente, gli è stato detto solo che la Juve non ha più bisogno di lui. Non si fa così. O comunque si doveva fare prima se questa era l'idea, gli andava detto già prima. Mi ha sorpreso che non gli hanno offerto nulla», le sue parole.