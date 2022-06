Dybala, la prima scelta è l’Inter: la chiave per sbloccare l’affare. Occhio all’Atletico

Settimana decisiva per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala . È previsto, infatti, un nuovo incontro tra Beppe Marotta e l'entourage del giocatore per fare il punto della situazione. Come sottolinea Tuttosport, la chiave è l'addio di Alexis Sanchez. "L’Inter, ovviamente, spera che il Niño Maravilla si presenti con un’offerta, ma risulta difficile che l’ad nerazzurro possa cavarsela senza transare. Problema è che all’orizzonte si fa sempre più minaccioso l’Atletico Madrid del Cholo Simeone".

"La prima scelta di Dybala resta l’Inter, però, nonostante la massima disponibilità data dal giocatore sul fatto di aspettare che i tempi siano maturi per rendere sostenibile economicamente l’operazione (come chiesto da Suning), non si può andare all’infinito e questo lo sanno bene pure all’Inter, nonostante Marotta si sia speso in prima persona sulla trattativa".