GdS – Retroscena Dybala: “Inter già scelta da un pezzo dopo questo rifiuto”

“Antun, dopo l’incontro di mercoledì, aveva chiesto qualche giorno prima di comunicare la decisione finale del suo assistito, che in realtà aveva già scelto l’Inter da un pezzo, rifiutandosi di approfondire altri sondaggi arrivati dall’estero: Paulo era tentato da una possibile esperienza in Spagna, ma non è arrivata l’attesa proposta da uno dei top club iberici, quindi ha optato per la strada migliore. All’Inter troverà un ambiente affamato di successo, desideroso di riprendersi lo scudetto perso in volata con i cugini milanisti. E, magari, avrà anche la possibilità di farsi rimpiangere a distanza dalla Juve, che ha deciso di abbandonarlo dopo sette stagioni, proprio dopo che il rinnovo sembrava essere diventato una semplice formalità burocratica”, si legge.