GdS – Clan Dybala ieri a Milano: tra nuovi rumors sull’Atletico e fattore Marotta

“Antun ieri è stato fotografato a Milano. Non dalle parti della sede dell’Inter, però. Antun si è visto infatti con Carlos Navel, l’uomo degli sponsor della Joya, e Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che ha aiutato in questi mesi Dybala nella ricerca di una nuova sistemazione. Il clan di Paulo si è confrontano sulla questione Inter, nello specifico Antun ha (nuovamente) adombrato una possibilità legata all’Atletico Madrid di cui però non esistono conferme, né in Italia né in Spagna. Ecco perché la strada è tracciata in direzione Inter. Marotta governa la situazione. È lui che detta i tempi, è lui che decide quando affondare il colpo, ovvero prendere il coltello in mano per il taglio della torta. E poi confetti, e poi champagne, foto e sorrisi”, si legge.