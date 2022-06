Dybala-Inter, nessun problema ingaggio. “Servono uscite, Sanchez rifiuta tutte le proposte”

Paulo Dybala resta vicino all'Inter ma nelle ultime ore si è registrato una brusca frenata. Come sottolinea Sport Mediaset, il nodo non è legato all'ingaggio ma alle uscite che l'Inter dovrà fare per liberare spazio in attacco:

"In questo senso la situazione è tutt'altro che semplice: in avanti due tra Dzeko, Correa e Sanchez dovranno lasciare la Pinetina, ma mentre per i primi due non sono arrivate fin qui offerte significative, il cileno, indispettito dal comportamento del club, sta rifiutando qualunque destinazione gli venga proposta. E proprio l'addio di Sanchez, insieme a quello di Vidal, che ancora non ha trovato l'accordo con il Flamengo, servirebbe per far spazio nel monte ingaggi a Dybala"