Romano: “Rinnovo Dybala? Rischio separazione concreto se rifiuterà quest’offerta”

L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così delle difficoltà per il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così delle difficoltà per il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus: “Le parti devono venirsi incontro. Oggi però non siamo a quel punto. La Juve e l’argentino devono trovare una strada. I bianconeri vogliono arrivare a quei 10 milioni con un fisso più basso e una parte importante legata ai bonus. La Juve ci proverà, ma anche Paulo deve andare incontro al club. Serve questo sforzo, se no il rischio di separazione sarà concreto”.